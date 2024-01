Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gestohlene Pakete geöffnet - Kleingeld aus Pkw gestohlen - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Gestohlene Pakete geöffnet

Wartenberg. Am Donnerstag (25.01.) fielen einer aufmerksamen Zeugin im Gräßteweg drei Unbekannte auf, welche zwei Pakete gewaltsam aufrissen. Da der Dame die Situation sonderbar vorkam, sprach sie die Personen an. Diese flüchteten daraufhin sofort in unterschiedliche Richtungen. Die Pakete konnten durch eine wenig später hinzugezogene Polizeistreife sichergestellt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die betroffenen Postsendungen zuvor von einem Nachbargrundstück gestohlen worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleingeld aus Pkw gestohlen

Lauterbach. Eine geringe Menge Bargeld stahlen Unbekannte zwischen Freitag (26.01.), gegen 14 Uhr und Samstag (27.01.), etwa 18.15 Uhr, aus einem roten Daihatsu Charade. Im Tatzeitraum stand der Pkw in der Straße "Am Kirchberg" im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Rainrod. Aus einem Gasthaus in der Hintergasse stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Samstagabend (27.01.) eine noch unbekannte Menge Bargeld. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter hierzu unberechtigt einen Tresor. Ob Sachschaden entstand, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

