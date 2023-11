POL-BI: Polizist verhindert Betrug mit Gewinnversprechen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Am Mittwoch, 08.11.2023, wird ein Fall der Polizei Bielefeld in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Kriminalhauptkommissar Thomas Grothaus wird den Zuschauern einen Raubüberfall vom Samstag, 19.03.2022, in einer Wohnung an der Uthmannstraße, schildern. Mithilfe des bereits veröffentlichten Phantombilds des Täters sollen so weitere Zeugenhinweise ...

mehr