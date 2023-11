Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Ford-Fahrerin die Breiteichstraße in Richtung der K2576. An einer dortigen Stoppstelle übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 67-jährige Skoda-Fahrerin, welche bereits auf der K2576 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 14:20 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren eine Scheune in der Friedhofstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell