Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Haunetal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (26.01.) in ein Einfamilienhaus in der Turmstraße in Holzheim ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt ...

mehr