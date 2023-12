Polizei Mettmann

POL-ME: Europäische Aktionswoche zum Thema "Alkohol und Drogen" - Wülfrath - 2312047

Mettmann (ots)

Im Rahmen der europäischen Aktionswoche der Verkehrspolizeien in Europa ("ROADPOL") werden auch im Kreis Mettmann in der Zeit vom 11.12.2023 bis 17.12.2023 Verkehrskontrollen mit dem Kontrollschwerpunkt "Alkohol und Drogen" durchgeführt.

Am gestrigen Montag, 11. Dezember 2023, führten Einsatzkräfte der Direktion Verkehr gemeinsam mit Einsatzkräften der Wachen Ratingen, Velbert, Hilden und Langenfeld eine Kontrolle des fließenden Verkehrs auf der Wilhelmstraße in Wülfrath durch.

In der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr wurden insgesamt 66 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überprüft.

In 29 Fällen ergab sich bei den Fahrzeugführenden der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, so dass noch vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten hierbei in acht Fällen die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Besonders auffällig war hierbei ein 36 Jahre alter Wülfrather, gegen den bereits am 7. Dezember in Wülfrath ein gleichgelagertes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war. Den Mann erwartet nun - im Fall einer Verurteilung - eine empfindliche Geldstrafe.

In fünf Fällen stellten die Experten der Direktion Verkehr bei den kontrollierten Fahrzeugen durch nicht eingetragene Veränderungen an verschiedenen Fahrzeugteilen eine wesentliche Beeinträchtigung fest, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zieht.

Besonders auffällig war auch ein Mercedes Sprinter, welcher Bauschutt geladen hatte. Das Fahrzeug, welches ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen aufweist, war um über 30 Prozent überladen, was aufgrund der erheblichen Gefährdung eine sofortige Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro sowie einen Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

Die Kontrolle führte außerdem zu einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und in einem weiteren Fall zu einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung. Zudem wurden mehrere Verwarngelder, unter anderem wegen des Verstoßes gegen die Anschnallpflicht, erhoben. Die Polizei wertet die Kontrollergebnisse als Erfolg und wird nicht nur im Rahmen der Aktionswoche auch weiterhin unangekündigt gezielte Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr durchführen.

