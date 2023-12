Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung nach Raub in Bankfiliale: Täter festgenommen - Ratingen/Düsseldorf - 2312046

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte am 28. November 2023 von einem Raub in Ratingen berichtet, bei dem eine 75-Jährige von einem zunächst unbekannten Mann in einer Bankfiliale ausgeraubt wurde und mithilfe eines Mittäters fliehen konnte (siehe Pressemeldung OTS 2311103 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5659589).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Dank der Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnte die Ratinger Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Polizei Düsseldorf nun einen 23-jährigen Ratinger und einen 36-jährigen Duisburger als Tatverdächtige ermitteln.

Gegen den Ratinger, der bereits polizeilich einschlägig in Erscheinung getreten ist, wurden daraufhin entsprechende Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei sowohl Tatkleidung als auch einen Teil der Beute auf.

Der Ratinger wurde festgenommen. Auch der 36-jährige mutmaßliche Mittäter, der das Fluchtauto fuhr und ebenfalls bereits polizeilich bekannt ist, konnte ermittelt werden. Beiden Männern droht jeweils eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr.

