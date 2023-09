POL-PDTR: Wohnungsbrand in Trier-Kürenz

Schweich- Issel (ots) - In der Zeit zwischen dem 28.08.2023 und dem 06.09.2023 versuchten unbekannte Täter in ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Merzbach in Schweich- Issel einzubrechen. Die Täter beabsichtigten sich Zugang über ein Terrassenfenster im rückwärtigen Bereich des Hauses zu verschaffen. Es scheiterte am Versuch. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. ...

