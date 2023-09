Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zweimaliger Diebstahl an Elektro-Kleinkraftrad

Hermeskeil (ots)

Ein Bürger aus einer Hermeskeiler Seniorenresidenz wurde gleich zweimal Opfer eines Diebstahls. Vermutlich in der Nacht auf Dienstag, 05.09.23, entwendeten noch unbekannte Täter im Hof der Residenz von einem Elektro-Kleinkraftrad das zugehörige Ladegerät. Am darauffolgenden Mittwochmorgen, 06.09.2023, musste der Geschädigte den Diebstahl der vier Akkus feststellen. Täterhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de.

