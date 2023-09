Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte räuberische Erpressung in Spielothek

Idar-Oberstein (ots)

Ein bis jetzt noch unbekannter männlicher Täter betrat am Freitag, 08.09.2023 gegen 00.00 Uhr mit einer schwarzen Pistole bewaffnet die Spielothek im Nahecenter in der Nahestraße im Stadtteil Oberstein. Der Täter forderte die Mitarbeiterin in der Spielothek unter Vorhalt der Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach dem Hinweis der Mitarbeiterin, dass sie keinen Zugriff auf das Bargeld habe, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete aus den Räumlichkeiten der Spielothek in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch starke Kräfte der Schutzpolizei Idar-Oberstein mit Unterstützung der benachbarten Dienststellen verlief zunächst ergebnislos. Durch die Kripo Idar-Oberstein wurden noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Täter kann nach dem bisherigen Ermittlungsstand wie folgt beschrieben werden:

Männlicher Täter, ca. 185cm groß,schlank,heller Hauttyp, hat akzentfrei deutsch gesprochen, schwarzer Hoodie der Marke Jordan (Emblem auf der Brust), dunkle Hose, dunkle Schuhe, weiße Basecap, schwarzer Schlauchschal, schwarze Pistole.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell