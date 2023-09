POL-PDTR: Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L 46 zwischen Zemmer und Trier-Quint

Trier-Ehrang (ots) - Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 16:27 Uhr ereignete sich auf der B 53, in Höhe der Abfahrt Hafenstraße in Trier-Ehrang, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Die 41-jährige PKW-Fahrerin stand mit ihrem VW auf der B 53 in Fahrtrichtung Schweich im Stau. Der 54-jährige Motorradfahrer fuhr an den stehenden PKW im Stau vorbei. Auf Grund eines versuchten Wendemanövers durch die PKW-Fahrerin konnte der Motorradfahrer nicht mehr ...

