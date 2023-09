Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw

Schweich (ots)

In der Zeit vom 01.09.2023, 10:00 Uhr, bis zum 03.09.2023, 12:00 Uhr, kam es in Schweich zu zwei Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Aus einem im Pöhlengässchen abgestellten Pkw wurde ein Handy sowie Bargeld entwendet. Aus einem weiteren Pkw, welcher in der Straße Kreuzfahrt parkte, wurden EC-Karten und Bargeld entwendet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell