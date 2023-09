Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schmiererei mit Hakenkreuz

54441 Wellen (ots)

Am Mittwoch, 06.09.2023 wurde um 11:30 Uhr festgestellt, dass das "Europa Zollschild der Bundesrepublik Deutschland" mit einem lila Hakenkreuz beschmiert wurde. Das Schild steht unmittelbar an der B 419 am Grenzübergang zu Luxemburg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-0 entgegen.

