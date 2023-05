Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher in Kührstedt durch Anwohner auf frischer Tat gestellt - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Geestland-Kührstedt. Bereits am Sonntag (28.05.2023) brach in den Nachmittagsstunden ein 42-jähriger Bremerhavener in die Erdgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses in der Dorfstraße in Kührstedt ein. Anwohner bemerkten den Einbruch und konnten den Mann nach kurzer, fußläufiger Verfolgung mit Hilfe weiterer Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm aufgefundener Schmuck, welcher nachweislich aus dem Einbruch stammte, wurde sichergestellt. Der Mann war erst vor kurzem nach einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Diebstahls aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Er steht weiter im Verdacht aktuell mehrere Einbrüche im Landkreis und in Bremerhaven begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl, welcher durch das Amtsgericht Geestland erlassen wurde. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell