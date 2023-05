Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größere Suchaktion nach Vermisster Person in Langen -Polizeihubschrauber im Einsatz - Person wohlbehalten angetroffen

Cuxhaven (ots)

Geestland-Langen. In der vergangenen Nacht kam es in Langen zu einer größeren Suchaktion nach einer 62-jährigen Frau, welche aus einem Pflegeheim in Langen abgängig war. Bei der Suche kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, welcher gerade in den Nachtstunden zu einiger Aufmerksamkeit in der Bevölkerung führte, sodass diverse Anrufe auf den Polizeidienststellen oder per Notruf eingingen. Die Frau konnte schließlich in den Morgenstunden wohlbehalten angetroffen werden.

