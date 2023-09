POL-PDTR: Gut besuchter und störungsfreier Ehranger Markt 2023

Gösenroth (ots) - Am Dienstag, den 05.09.2023, zwischen 10:00 - 17:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Unterdorf in Höhe der Hausnummer vier in Gösenroth. Hierbei schnitt ein bislang unbekanntes Fahrzeug die dortige Rechtskurve und beschädigte die dort befindliche Hauswand. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit, ohne sich bei dem Geschädigten oder der ...

