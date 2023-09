POL-PDTR: Pressesofortmeldung: Vollsperrung aufgrund eines schweren LKW-Unfalls

Konz (ots) - Am Freitag, dem 01.09.2023, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, kam es in der Straße "An der Lichtsmühle" in Konz zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes, in den Rahmenfarben schwarz und rot. Dieses wurde zuvor im Bereich des alten Rewe-Marktes in einem Fahrradständer abgestellt und gesichert. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in ...

