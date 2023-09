Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressefolgemeldung: Aufhebung Vollsperrung und Zeugenaufruf zum LKW-Unfall auf der L150

Talling (ots)

Am Mittwoch, dem 06.09.2023, ereignete sich gegen 11:24 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Holztransporter (LKW) auf der L150 in Höhe der Ortslage Talling. Beide LKW befuhren die L150 unmittelbar hintereinander in Fahrtrichtung Trier. In Höhe einer Baustelleneinfahrt kommt es aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen zum Auffahrunfall zwischen den beiden LKW. Im Zuge der Kollision dringt ein Baumstamm des vorausfahrenden LKWs in das Führerhaus des auffahrenden LKWs ein. Der Fahrzeugführer wird hierdurch massiv eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr mittels technischem Gerät befreit werden. Er wird schwer verletzt mittels RTW in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Auch der Fahrer des vorausfahrenden LKW wird leichtverletzt, unter Schock stehend, in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Zwecks Gewährleistung der qualifizierten Unfallaufnahme und Abtransport der Unfallfahrzeuge, musste die L150 für den Zeitraum von 5 Stunden voll gesperrt werden - der PKW-Verkehr wurde über die Ortslage Talling umgeleitet. Die Sperrung konnte gegen 17:30 Uhr aufgehoben werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallherganges sowie einer möglichen Beteiligung weiterer Fahrzeuge dauern gegenwärtig noch an.

Die Polizei Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen und Mitteilung sachdienlicher Hinweise.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Morbach, die Feuerwehren Thalfang, Heidenburg, Talling und Gielert, zwei Rettungswägen sowie ein Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Thalfang.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell