Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 23-Jähriger belästigt mehrere Frauen in der City - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2023, hat ein 23-Jähriger mehrere Frauen in der hannoverschen Innenstadt sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere betroffene Frauen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Mitte war der 23-jährige Mann zwischen 10:00 und 12:30 Uhr sowohl in einem Geschäft in der Großen Packhofstraße als auch in einem Einkaufszentrum am Ernst-August-Platz unterwegs. Dabei nutzte er die Gelegenheit, um zu unterschiedlichen Uhrzeiten mindestens vier Frauen gegen ihren Willen an den Po zu fassen. Die Betroffenen waren zwischen 18 und 23 Jahre alt. Mehrere von ihnen alarmierten die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahm.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,75m groß, hatte dunkles Haar und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einem Aufdruck "PARIS" auf der Brust. Dazu trug er eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er eine auffällige Narbe am rechten Unterkiefer. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in mehreren Fällen ermittelt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zu den Sachverhalten. Wer hat gesehen, dass der 23-Jährige Frauen sexuell belästigt hat oder ist vielleicht sogar selbst betroffen? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 entgegen. /desch, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell