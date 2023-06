Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorroller in Bemerode in Brand gesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 13.06.2023, auf Mittwoch, 14.06.2023, ist in Hannover Bemerode ein Roller vollständig ausgebrannt. Zuvor wurde das Zweirad entwendet. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde die Polizei um 00:20 Uhr durch Anwohner zu einem brennenden Roller alarmiert, welcher zwischen dem 31.05.2023 und dem 05.06.2023 an der Anschrift "Oheriedentrift" aus einem Carport entwendet worden war. Der Brand ereignete sich in unmittelbarer Nähe an der Anschrift "Lehmbuschfeld". Durch das Feuer brannte der schwarze Roller vollständig aus. Es wurde niemand verletzt. Die durch den Brand entstandene Schadenshöhe wird mit circa 4.000 Euro beziffert.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /co, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell