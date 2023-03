Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Glasscheibe einer Tür eingeschlagen

Bücken (ots)

(BOE) Am 25.03.2023, gegen 18:00 Uhr, ist es in Bücken zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheibe einer Haustür in der Bruchstraße in Bücken eingeschlagen und ist in einer Gruppe geflüchtet. Ein Zeuge konnte beobachten, wie gleich mehrere Jugendliche vom Tatort wegliefen. Er beschreibt die Gruppe als männlich im Alter von 14-15 Jahren. Nun sucht die Polizei Hoya weitere Zeugen des Vorfalls am Samstag und bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251/67280 zu melden.

