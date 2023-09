Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L160 in Niederwörresbach - Audi-Fahrer/-in flüchtig

Niederwörresbach (ots)

Am 06.09.2023 gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der L 160 zwischen den Abfahrten Mörschied und Niederwörresbach eine Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die L 160 in Fahrtrichtung Niederwörresbach, als ihr ein LKW entgegen kam. Der LKW wurde durch einen schwarzen PKW der Marke AUDI überholt. Bei dem Überholmanöver befuhr der unbekannte Täter die Fahrspur der Geschädigten und scherte erst so spät vor dem LKW wieder auf seine Fahrspur ein, sodass die Geschädigte nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kollidierte die Geschädigte mit der Leitplanke und es entstand Sachschaden am PKW. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06781/561-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell