Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall

Trier-Ehrang (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 16:27 Uhr ereignete sich auf der B 53, in Höhe der Abfahrt Hafenstraße in Trier-Ehrang, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Die 41-jährige PKW-Fahrerin stand mit ihrem VW auf der B 53 in Fahrtrichtung Schweich im Stau. Der 54-jährige Motorradfahrer fuhr an den stehenden PKW im Stau vorbei. Auf Grund eines versuchten Wendemanövers durch die PKW-Fahrerin konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem PKW. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Für die Unfallaufnahme war die B 53 zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich ein Rettungswagen und ein Notarzt.

