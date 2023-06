POL-PDLD: Hagenbach- Verfolgungsfahrt

Rheinzabern (ots) - Dienstagmorgen ereignete sich in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern ein Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Die Unfallverursacherin übersah einen Bremsvorgang vor sich und stieß mit dem Vorausfahrenden zusammen. Dieser wurde wiederum auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Zwei Unfallbeteiligte wurden verletzt und zur weiteren Abklärung in ein ...

