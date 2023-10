Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruchsdiebstahl in Getränkemarkt

Lübtheen (ots)

In der Nacht vom 04.10. zum 05.10.2023 drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Lübtheen ein und entwendeten Zigarettenschachteln. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter über das Dach des dortigen Getränkemarktes gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten sämtliche dort aufbewahrte Zigarettenschachteln. Ob die Täter neben den Zigaretten weitere Gegenstände wie Bargeld oder Spirituosen entwendeten, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Vor Ort konnten durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert werden und es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen.

