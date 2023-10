Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zigarettenautomat entwendet

Glaisin (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 01.10. zum 02.10.2023 einen Zigarettenautomaten aus der Ortschaft Glaisin entwendet. Dazu wurde der Standfuß mit unbekanntem Werkzeug durchtrennt und der Zigarettenautomat vollständig abtransportiert. Eine Zeugin fand den aufgebrochenen Automaten am 02.10.2023 in einem Wald zwischen Göhlen und Leussow und alarmierte die Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden sämtliche Zigarettenschachteln entwendet. Ob auch Bargeld fehlt, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahls in besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) entgegen.

