Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Übergriff auf Frau in Vellahn - Polizei sucht Zeugen

Vellahn (ots)

Nach einem Übergriff auf eine Frau in der Nacht zum Sonntag in Vellahn sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Vorfall soll sich gegen 01:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schulstraße ereignet haben. Nach Angaben der 33-jährigen Frau habe sich plötzlich ein unbekannter Mann genähert, der das Opfer zunächst gepackt haben soll. Anschließend habe der Angreifer versucht, die 33-Jährige in ein angrenzendes Gebüsch zu zerren. Die Frau konnte sich weiteren Angaben zufolge losreißen und weglaufen. Im Zuge des Angriffs zog sich das Opfer mehrere Kratzwunden zu. Die durch Anwohner informierte Polizei hat den Täter trotz sofortiger Fahndung vor Ort nicht mehr feststellen können. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Der Täter soll ca. 190 Zentimeter groß gewesen sein und einen Bart getragen haben. Bekleidet war er unter anderem mit einer dreiviertellangen Hose. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

