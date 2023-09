Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 14 nach Verkehrsunfall wieder frei (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust/ Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin (wir informierten) konnte die Sperrung beider Fahrbahnen in Richtung Wismar nach etwa zweieinhalb Stunden wieder aufgehoben werden. In Höhe des Parkplatzes "Ludwigsluster Kanal" war ein Kleintransporter gegen 06:30 Uhr auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren, wobei die 59-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu erheblichen Sachschäden, deren Gesamthöhe vor Ort auf über 60.000 Euro geschätzt wurde. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge ist der Verkehr über den angrenzenden Autobahnparkplatz "Ludwigsluster Kanal" vorbeigeleitet worden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

