POL-LWL: PKW prallte gegen Schutzplanken - beträchtlicher Sachschaden

Vellahn (ots) - Nach einem Übergriff auf eine Frau in der Nacht zum Sonntag in Vellahn sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Vorfall soll sich gegen 01:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schulstraße ereignet haben. Nach Angaben der 33-jährigen Frau habe sich plötzlich ein unbekannter Mann genähert, der das Opfer zunächst gepackt haben soll. Anschließend habe der Angreifer versucht, die 33-Jährige in ein ...

