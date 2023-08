Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter schlägt Mann mit Glasflasche auf den Kopf - Bundespolizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. August) hat ein Fremder einen Mann, am Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit einer Bierflasche am Kopf verletzt und flüchtete anschließend. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 00:25 Uhr wurde eine Bürgerin auf dem Bundespolizeirevier Gelsenkirchen vorstellig und gab an, dass sich auf der Bochumer Straße, in der Nähe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs, eine männliche Person mit einer Kopfverletzung befinde. Die Beamten konnten den Verletzten unmittelbar darauf, in der Nähe der Wache, feststellen. Dieser hatte eine blutende Wunde oberhalb der Augenbraue. Angaben zu der Herkunft der Verletzung wollte er nicht machen. Zur Erstversorgung wurde der 33-Jährige zunächst den Diensträumen zugeführt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der guineische Staatsbürger dann in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte führten eine Videoauswertung der Überwachungskameras im Hauptbahnhof Gelsenkirchen durch. Dabei konnte ermittelt werden, dass sich der Guineer auf dem Bahnsteig zu Gleis 25 befand. Hier entwendete er einer unbekannten Person eine Zigarettenschachtel, welche sich in dessen Hand befand und entfernte sich daraufhin einige Meter. Der Tatverdächtige folgte dem Geschädigten, schlug ihm zweimal mit einer Flasche auf den Kopf und warf ihm zwei weitere Gasflaschen hinterher. Daraufhin ließ der Dieb die Zigaretten fallen. Kurze Zeit später fuhr ein Zug an dem Bahnsteig ein, in welchen der Aggressor mit seiner Begleitperson einstieg und davonfuhr. Bei dem Unbekannten handelte es sich um eine männliche, stämmige Person mittleren Alters, welche eine Brille trug.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 27. August zwischen 00:00 Uhr und 00:10 auf dem Bahnsteig zu Gleis 25 am Hauptbahnhof Gelsenkirchen aufgehalten hat?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

