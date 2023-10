Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebstahl von Wasserpumpen

Redefin (ots)

In der Zeit vom 02.10.2023, 14:00 Uhr bis zum 04.10.2023, 07:30 Uhr haben unbekannte Täter drei Schmutzwasserpumpen mit dazugehörigem Schlauchmaterial von einer Baustelle in Redefin entwendet. In der Sude werden durch eine Fachfirma Fischtreppen errichtet, wobei die Maschinen dazu dienen, aufkommendes Grundwasser über Schlauchleitungen abzupumpen. Wie der oder die Täter die Pumpen entwenden konnten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Stehlschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Hagenow ermittelt im einfachen Fall des Diebstahls und nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 03883-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell