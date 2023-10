POL-LWL: Anhänger mit Maissilage kippt in Graben

Wöbbelin (ots) - Auf der BAB 14 in Höhe des Autobahnkreuzes Schwerin ist am frühen Sonntagabend ein PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Schutzplanken geprallt. Der 25-jährige Autofahrer verletzte sich dabei leicht. Er erlitt Verletzungen an Nase und Knie. An seinem PKW entstand beträchtlicher Sachschaden. Das Fahrzeug ...

mehr