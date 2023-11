POL-WOB: Handtaschenraub im Fallersleber Schlosspark - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Hallesche Straße 13.11.2023, 22.00 Uhr Unbekannte Täter versuchten am Montagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hallesche Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen einzubrechen. Die Einbrecher wurden durch den Wohnungsinhaber gestört und entkamen unerkannt. Am späten Montagabend wurde der Mieter einer Wohnung im ersten Obergeschoß wach, als er ein lautes ...

