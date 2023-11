Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt - 54-Jähriger fährt ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

15.11.2023, 00:55 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kontrollierte eine Wolfsburger Funkstreifenwagenbesatzung auf der Kleiststraße einen Mercedes-Benz-Fahrer, welcher zuvor durch auffällige Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 54-Jahre alte Gifhorner alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Aufgefallen war der 54-Jahre alte Mercedes-Fahrer den Polizeibeamten, als er beim Abbiegen von der Schillerstraße in die Kleiststraße deutlich in den Gegenverkehr fuhr. Die Polizisten handelten sofort und hielten das Fahrzeug kurze Zeit später in der Kleiststraße an. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle fielen den Beamten Dosen von alkoholischen Getränken im Inneren des Fahrzeugs auf. Die Frage, ob er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe, bejahte der Gifhorner.

Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Ihm wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Polizeibeamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der Gifhorner aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell