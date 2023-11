POL-WOB: Trunkenheitsfahrt - Schöningerin mit 2,7 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Lerchenweg 12.11.2023, 16.10 Uhr Am Sonntagnachmittag fuhr ein 49-jähriger Kleinkraftradfahrer auf dem Lerchenweg in Wolfsburg, obwohl er zuvor einiges an Alkohol getrunken hatte. Ein Zeuge verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei und erklärte des Beamten, dass vor ihm im Lerchenweg ein Mann auf einem Roller in erheblichen ...

mehr