Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleinkraftfahrer mit 1,71 Promille unterwegs - Zeuge verständigt Polizei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lerchenweg

12.11.2023, 16.10 Uhr

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 49-jähriger Kleinkraftradfahrer auf dem Lerchenweg in Wolfsburg, obwohl er zuvor einiges an Alkohol getrunken hatte.

Ein Zeuge verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei und erklärte des Beamten, dass vor ihm im Lerchenweg ein Mann auf einem Roller in erheblichen Schlangenlinien fahren würde. Zudem sei der Fahrer bereits einmal mit seinem Zweirad gestürzt. Am Einsatzort angekommen fuhr der 49-Jährige den Beamten in Schlangenlinien entgegen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Atemalkohol und eine verwaschene Aussprache sowie einen unsicheren gang fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,71 Promille.

Die daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen und der Führerschein des Roller-Fahrers beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell