POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter kommen durchs Fenster

Wolfsburg (ots) - Am Samstag Mittag kam es gegen 13:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße am Schützenplatz in Wolfsburg. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Pkw einen geparkten Audi Q5 und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise, die zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht dienen, nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfsburg Leitstelle Telefon: ...

