Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrraddiebin auf frischer Tat ertappt - Zivilbeamte beobachten Diebstahl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz

09.11.2023, 23.30 Uhr

Unter den Augen von zwei Polizeibeamten in Zivil entwendete eine 38-jährige Wolfsburgerin am Donnerstagabend ein Fahrrad auf einer Parkplatzfläche am Hauptbahnhof. Die Beamten holten die Frau ein und stellten das Fahrrad sicher.

Die Zivilbeamten hielten sich am späten Donnerstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz auf und konnten beobachten, wie sich eine Frau zwischen den Fahrradständern am Fahrrad-Parkhaus auffällig bewegte. Plötzlich ergriff sie ein Fahrrad, welches ungesichert dort stand, und fuhr in Richtung Phaeno. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten die Diebin auf einem Parkplatz einholen und festhalten.

Die Wolfsburgerin räumte die Tat ein. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde die 38-Jährige entlassen. Das entwendete Fahrrad wurde sichergestellt und auf der Wache in Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell