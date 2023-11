Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Königsberger Straße

09.11.2023, 13:30 - 18 Uhr

Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Königsberger Straße in Helmstedt ein. Ob und was sie dabei erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Nach polizeilichem Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter zwischen 13:30 und 18 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffneten sie gewaltsam die Tür eines Wintergartens und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach sich lohnender Beute. Schlussendlich flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell