Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: gekentertes Motorboot auf der Oberweser

Wesertal-Oedelsheim (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand krängte in Wesertal-Oedelsheim ein Boot durch eindringendes Wasser nach den Regenfällen der vergangenen Wochen so stark, so dass es heute zur Kenterung kam. Da das Sportboot an seinem Liegeplatz längsseits festgemacht war, tauchte der Bootskörper nur halbseitig ab. Mit Hilfe eines Feuerwehrkrans konnte letztlich das Sportboot geborgen werden. Dabei kam es zu keinen Behinderungen für den Schiffsverkehr auf der Oberweser. Personen wurden nicht verletzt und der an Bord befindliche Kraftstoff gelangte nicht ins Gewässer. Gegen den Eigner wird wegen eines Verstoßes gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten ermittelt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell