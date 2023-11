Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw kollidiert mit Fahrrad - Betrunkener Zweiradfahrer leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Käthe-Paulus-Straße

09.11.2023, 17.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Käthe-Paulus-Straße in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Touareg-Fahrerin und einem 49 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Touareg-Fahrerin befuhr am späten Donnerstagnachmittag den Kreisel in der Sandkrugstraße und wollte nach rechts auf die Käthe-Paulus-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den dunkel gekleideten Radfahrer, der den Kreisverkehr aus der Innenstadt kommend in Richtung Sandkrugstraße fuhr. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkohol bei dem Radfahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,35 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Für die Blutentnahme und zur medizinischen Versorgung wurde der 49-Jährige mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

