POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (07.11.2023) in ein Einfamilienhaus an der Reginenstraße eingebrochen, an der Marconistraße sind die Einbrecher gescheitert. Die Täter rissen an der Reginenstraße zwischen 18.20 Uhr und 21.20 Uhr an einem Fenster im Erdgeschoss das Gitter ab, hebelten dieses im Anschluss auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Marconistraße versuchten Einbrecher zwischen 10.45 Uhr und 13.00 Uhr den Schließzylinder einer Wohnungstür herauszuziehen, ließen aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

