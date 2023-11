Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen mutmaßlich in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (07.11.2023) Mülltonnen an der Varnbühlerstraße und der Friedrich-Ebert-Straße mutmaßlich in Brand gesteckt. An der Varnbülerstraße entdeckten Anwohner den Brand gegen 19.35 Uhr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Papiermülltonne bereits lichterloh. An der Friedrich-Ebert-Straße bemerkten Anwohner die Flammen gegen 20.20 Uhr und versuchten, sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Das Feuer griff auf weitere Mülltonnen über. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

