POL-S: Gebäude mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind am Montag (06.11.2023) in ein Einfamilienhaus an der Dürrstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 12.30 Uhr und 19.40 Uhr die Terrassentür zum Erdgeschoss des Hauses auf. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher Räume im Erdgeschoss, im ersten Stock und im Dachgeschoss. Ob die Täter Beute machten ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

