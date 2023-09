Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.09.2023/ Uhrzeit: 18:40 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Erneuter Einsatz Prioreier Straße am Freitagabend. Der Löschzug Breckerfeld wurde zur Landeplatzsicherung für den Rettungshubschrauber Christoph 8 alarmiert, nachdem ein 45jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwerstens verletzt wurde. Er war offensichtlich in Fahrtrichtung Hagen unterwegs, hat in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und blieb nach dem Zusammenprall mit der Leitplanke in der Böschung dahinter liegen. Ersthelfer und der alarmierte Rettungsdienst versorgten den Patienten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Personenrettung, stellten den Brandschutz sicher und sperrten den Verkehrsraum. Zudem wurde der nahegelegene, gesperrte Parkplatz für die Landung des Rettungshubschraubers abgesichert. Nachdem der Patient in Richtung Bochumer Klinik geflogen wurde, räumten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fahrbahn und reinigten diese. Der Einsatz konnte nach etwa 90 Minuten mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei beendet werden.

