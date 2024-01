Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Versuchter Aufbruch von Automaten - Autokennzeichen gestohlen - Sachbeschädigung -

Fulda (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Salzschlirf. Eine Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße wurde zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Montagmorgen (29.01.) Ziel unbekannter Täter. Auf noch unklare Art und Weise gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Automaten

Fulda. In der Mittelstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (29.01.) einen außenstehenden Verkaufsautomaten aufzuhebeln. Dabei entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Imbiss

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (29.01.), zwischen 4.30 Uhr 5.10 Uhr, ein Fenster eines Imbisses in der Mittelstraße auf und durchsuchten den Innenraum nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld sowie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von rund 5.500 Euro und hinterließen etwa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Bad Salzschlirf. In der Fuldaer Straße hebelten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Montagmittag (29.01.) an mehreren Fenstern eines Schulgebäudes. Der Einbruchsversuch misslang. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Straße "Am Bahnhof" stahlen Unbekannte zwischen dem 23. und 29. Januar die amtlichen Kennzeichen FD-ML 923 eines grauen Audi A3. Das Auto stand auf einem Schotterparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Burghaun. In der Eiterfelder Straße im Ortsteil Steinbach besprühten Unbekannte zwischen Freitag (19.01.) und Dienstag (23.01.) drei Protestschilder mit orangener Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Tann. Am Donnerstagabend (25.01.) wurde festgestellt, dass ein Denkmal aus Sandstein im Bereich einer Grünanlage der Straße "Am Unsbach" mit Farbe beschmiert worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

