Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeuge gestohlen - Einbruch in Kellerraum - Kennzeichen gestohlen - Geldbörse gestohlen

Fulda (ots)

Werkzeuge gestohlen

Hilders. Aus einer Lagerhalle einer Firma in der Straße "Aixfeld" im Ortsteil Simmershausen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (30.01.) mehrere Werkzeugkisten und Werkzeuge der Marke Hilti im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerraum

Fulda. Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Petersberger Straße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (27.01.) und Dienstagmorgen (30.01.) Elektrowerkzeuge (Tischkreissäge, Mörtelanrührer, Makita Flexmaschine, Makita Schlagbohrer, orangefarbene Feinsäge, zwei Tellerschleifer, Würth Schlitzsäge) im Wert von insgesamt rund 2.700 Euro. Wie die Täter ins Haus gelangten, ist unklar.

Kennzeichen gestohlen

Künzell. In der Justus-Liebig-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (30.01.) beide amtlichen Kennzeichen FD-MB 2002 von einem Mercedes Benz Sprinter. Das Fahrzeug stand dort auf einem Firmenparkplatz.

Geldbörse gestohlen

Fulda. Am Samstag (27.01.), zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, stahlen Unbekannte in der Skatehalle in der Weimarer Straße aus einem im Eingangsbereich abgestellten Rucksack eine Geldbörse.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Dienstag (30.01.) beide amtlichen Kennzeichen FD-HS 333 von einem orangenen Ford Focus. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Straßenrand.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell