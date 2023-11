LPI-SLF: Bahnschranke beschädigt

Gefell (ots) - Am gestrigen Tage wurde der Polizei der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Eine 79-Jährige ging gegen 12:30 Uhr in der Ortslage Gefell im Bereich der Schleizer Straße in den dortigen Supermarkt einkaufen. Die Seniorin verstaute ihre Geldbörse in einem Beutel und lies diesen am Einkaufswagen unbeobachtet hängen. Nach kurzer Zeit wurde die Geldbörse durch den/die unbekannten Täter gestohlen. In dem ...

mehr