Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl einer Geldbörse

Gefell (ots)

Am gestrigen Tage wurde der Polizei der Diebstahl einer Geldbörse angezeigt. Eine 79-Jährige ging gegen 12:30 Uhr in der Ortslage Gefell im Bereich der Schleizer Straße in den dortigen Supermarkt einkaufen. Die Seniorin verstaute ihre Geldbörse in einem Beutel und lies diesen am Einkaufswagen unbeobachtet hängen. Nach kurzer Zeit wurde die Geldbörse durch den/die unbekannten Täter gestohlen. In dem Portemonnaie befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine EC-Karte. Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0293138 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

