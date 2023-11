Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 39-Jähriger muss sich nach Flucht auf Motorrad in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten

Königsee (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag nach einer Verfolgungsfahrt gestellt und muss sich nun in mehreren Angelegenheiten strafrechtlich verantworten. Der bereits polizeibekannte 39-Jährige fuhr mit seinem Motorrad die Landesstraße 1112 von Mellenbach in Richtung Sitzendorf entlang und sollte von Polizeibeamten der Saalfelder Einsatzunterstützung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer trat sodann die Flucht an und durchfuhr die Ortslage Mankenbach bis hin zu angrenzenden Feld- und Waldwegen. Anschließend fuhr er einen, für PKW unbefahrbaren, Waldweg hinauf und "wartete" augenscheinlich bei ausgeschaltetem Motor auf das Herannahen der Polizeibeamten. Der weitere Fluchtversuch scheiterte jedoch dahingehend, dass das erneute Starten seines Motors misslang und er so durch die eingesetzten Beamten überwältigt werden konnte. Der nunmehr Beschuldigte war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs. Weiterhin erhält er Strafanzeigen aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie im Zusammenhang mit Auffinden von Betäubungsmitteln nach einer erfolgten Wohnungsdurchsuchung.

