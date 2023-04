Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Bingen, 04.04., Gaustraße, 20:00 Uhr. Die Beamten wurden auf einen Fahrer in einem Mercedes-Benz aufmerksam, der in Richtung Innenstadt fuhr. Bei der Kontrolle zeigte er drogentypische Auffälligkeiten im Verhalten, was ein Drogentest auch bestätigte. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeug-Schlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell